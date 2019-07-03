Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA;
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE IN ENTRATA A ROMA RESTANO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO TRAFFICO INTENSO TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO VERSO LA ROMA TERAMO; SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TIVOLI E CATSEL MADAMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA A CAUSA DELLO SCAMBIO DI CARREGGIATA ATTIVO
SULLA ROMA FIUMICINO VERSO ROMA CODE IN COMPLANARE D’IMMISSIONE AL GRA, POI CI SONO CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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