Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E CASILINA;
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA VILLAGGIO TOGNAZZI FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
ED INFINE DOMANI 4 LUGLIO È IN PROGRAMMA A ROMA LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA RUSSA. SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DALLE 19 DI OGGI E FINO ALLE 7 DEL 5 LUGLIO VERRA’ ISTITUITA UNA GREEN ZONE ALL’INTERNO DEL QUALE CI SARA’ IL DIVIETO DI SORVOLO, IL DIVIEDO DI MANIFESTAZIONI E LA CHIUSURA A VISTA DEL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI.
DA GIANMARCO TULLI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO. CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA.
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