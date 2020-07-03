Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
NEL DETTAGLIO,
SUL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA-TERAMO.
IN MERITO PROPRIO ALL’A24, TROVIAMO RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral