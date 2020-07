Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA-TERAMO.

IN MERITO PROPRIO ALL’A24, TROVIAMO RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

