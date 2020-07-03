Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA-TERAMO.
IN MERITO PROPRIO ALL’A24, TROVIAMO RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA VIA APPIA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO VERSO ROMA.
ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’
Servizio fornito da Astral