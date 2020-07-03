Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA SI RALLENTA IN QUESTO CASO PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SEMPRE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SULLA VIA APPIA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO VERSO ROMA.
INCIDENTE ANCHE IN VIA OSTIENSE, ABBIAMO CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’
Servizio fornito da Astral