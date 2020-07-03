Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, GROSSI DISAGI INFATTI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DA CASILINA. NELL’INCIDENTE COINVOLTE TRE AUTOVETTURE E UNA MOTO.
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. RESTANDO SUL TRATTO URBANO, CODE PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE IN VIA OSTIENSE, ABBIAMO CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI VERSO LA CAPITALE.
RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA VIA APPIA, IL TRAFFICO E’ TORNATO DUNQUE REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO VERSO ROMA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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