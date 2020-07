Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, ANCORA GROSSI DISAGI INFATTI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLA TUSCOLANA. NELL’INCIDENTE COINVOLTE TRE AUTOVETTURE E UNA MOTO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.

RESTANDO SUL TRATTO URBANO, CODE PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RISOLRO L’INCIDENTE IN VIA OSTIENSE, TRAFFICO REGOLARE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI VERSO LA CAPITALE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’

