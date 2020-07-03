Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
APRIAMO CON IL RACCORDO, ANCORA PROBLEMATICA LA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TUSCOLANA. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SOLO SULLE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE.
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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