Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA, IL TRAFFICO E’ STATO SBLOCCATO E SI CIRCOLA SU TUTTE LE CORSIE DI MARCIA.

IN VIA DELLA SCAFA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE IN DIREZIONE OSTIA.

TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE PER UN GUASTO AD UN TRENO TRA ORVIETO E CHIUSI.

RITARDI DI 60 MINUTI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’

Servizio fornito da Astral