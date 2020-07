Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 15:20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE – ROMA SULLA QUALE IL TRAFFICO È AL MOMENTO BLOCCATO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME TRA IL BIZIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI

RESTIAMO SULLA ROMA – FIRENZE MA QUESTA VOLTA SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITÀ DOVE LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA A CAUSA DEL GUASTO AD UN TRENO TRA LE STAZIONI DI ORVIETO E CHIUSI

E RAMMENTIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA DALLE 21.30 A CAUSA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE È SOSPESA LA TRATTA TRA ACILIA E COLOMBO, ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI 04-06 E 070.

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

