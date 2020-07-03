Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 16:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DALLA SITUAZIONE DELLA A1 FIRENZE – ROMA. TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E GUIDONIA NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA
NUOVAMENTE SULLA PONTINA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE SULLA QUALE SEGNALIAMO DISAGI TRA CAVA DEI SELCI E PAVONA NEI DUE SENSI
RAMMENTIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO QUESTA SERA DALLE 21.30 A CAUSA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE È SOSPESA LA TRATTA TRA ACILIA E COLOMBO, ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI 04-06 E 070.
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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