Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 17.05 UMBERTO VERINI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA SITUAZIONE DELLA A1 FIRENZE – ROMA CHE AL MOMENTO RESTA CHIUSA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E FIANO USCITA CONSIGLIATA PONZANO

CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE IN INTERNA SI STA IN CODA DA SETTEBAGNI ALL’ALLACCIAMENTO CON LA A24

SULLA PONTINA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

SULLA VIA NETTUNENSE SEGNALIAMO DISAGI TRA CAVA DEI SELCI E PAVONA NEI DUE SENSI

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

