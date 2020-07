Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 17.35 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE – ROMA

TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO IN DIREZIONE FIRENZE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA

TRAFFICO BLOCCATO ANCHE IN DIREZIONE ROMA SI CONSIGLIA L’USCITA A PONZANO ROMANO A CAUSA DELLE LUNGHE CODE PROVOCATE DA UN MEZZO PESANTE IN FIAMME. USCITA OBBLIGATORIA A Roma nord, TRAFFICO DEVIATO SULLA DIRAMAZIONE FINA AL RACCORDO ANULARE DUNQUE SULL’A24 ROMA TERAMO

SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE DA SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO

QUI IN INTERNA SI STA IN CODA DA FLAMINIA ALL’ALLACCIAMENTO CON LA A24

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA PONTINA DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DA SPINACETO

VERSO LATINA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E APRILIA

ATTENZIONE AL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA NELLE ZONE DEL REATINO E FRUSINATE. AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE PER ALBERATURE CADUTE SULLE REGIONALI SABINA E DI PASSO CORESE TRA FORANO, CANTALUPO IN SABINA E POGGIO MIRTETO SCALO.

SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’

INFINE RICORDIAMO CHE PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO

