Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 18.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE – ROMA
TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO IN DIREZIONE FIRENZE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA
TRAFFICO BLOCCATO ANCHE IN DIREZIONE ROMA SI CONSIGLIA L’USCITA A PONZANO ROMANO A CAUSA DELLE LUNGHE CODE PROVOCATE DA UN MEZZO PESANTE IN FIAMME.
CODE SUL GRA IN INTERNA TRA FLAMINIA E L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN ENTRATA NELLA CAPITALE INVECE IN DIREZIONE LATINA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E APRILIA
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral