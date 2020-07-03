Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 18:45

di - 03 Luglio 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 18.35 UMBERTO VERINI
    NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE – ROMA
    TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO IN DIREZIONE FIRENZE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA
    TRAFFICO BLOCCATO ANCHE IN DIREZIONE ROMA SI CONSIGLIA L’USCITA A PONZANO ROMANO A CAUSA DELLE LUNGHE CODE PROVOCATE DA UN MEZZO PESANTE IN FIAMME.
    CODE SUL GRA IN INTERNA TRA FLAMINIA E L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN ENTRATA NELLA CAPITALE INVECE IN DIREZIONE LATINA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E APRILIA
    DISAGI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
    E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
    AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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