Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 19.05 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SULLA A1 ROMA FIRENZE PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI FIANO ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE È AL MOMENTO CHIUSO IL NODO A24 – TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CODE DA VIA DELLA SERENISSIMA
DISAGI ANCHE SUL GRA IN INTERNA TRA FLAMINIA E L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRA LE USCITE TUSCOLANA E PONTINA
DI NUOVO SULLA PONTINA DISAGI DA SPINACETO IN ENTRATA NELLA CAPITALE
E SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SULLA 657 SABINA A CAUSA DEL MALTEMPO ATTENZIONE ALLA CADUTA DI PIANTE TRA IL KM 3+000 E IL 5+000 IL PERSONALE DI ASTRAL È AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral