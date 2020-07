Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 19.35 UMBERTO VERINI

SULLA A1 ROMA FIRENZE CODE IN DIMINUZIONE ALL’ALTEZZA DI FIANO ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

DI NUOVO SULLA A1 QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI VALMONTONE E ANAGNI

CODE ANCHE SUL GRA IN ESTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA AURELIA E PESCACCIO

NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SULLA COLOMBO PROVOCA CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CAPITALE

E SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

