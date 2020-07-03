Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 19:45

di - 03 Luglio 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 19.35 UMBERTO VERINI
    NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    SULLA A1 ROMA FIRENZE CODE IN DIMINUZIONE ALL’ALTEZZA DI FIANO ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    DI NUOVO SULLA A1 QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI VALMONTONE E ANAGNI
    CODE ANCHE SUL GRA IN ESTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA AURELIA E PESCACCIO
    NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SULLA COLOMBO PROVOCA CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CAPITALE
    E SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

    E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
    AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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