Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 20:30

di - 03 Luglio 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 20.20 UMBERTO VERINI
    NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

    SULLA A1 ROMA – NAPOLI QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI VALMONTONE E ANAGNI
    CODE ANCHE SUL GRA IN ESTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA AURELIA E PESCACCIO
    NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SULLA COLOMBO PROVOCA CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CAPITALE
    E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
    DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE, UNA BUONA SERATA
    Servizio fornito da Astral

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