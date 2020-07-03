Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 20.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SULLA A1 ROMA – NAPOLI QUESTA VOLTA IN DIREZIONE NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI VALMONTONE E ANAGNI
CODE ANCHE SUL GRA IN ESTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA AURELIA E PESCACCIO
NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SULLA COLOMBO PROVOCA CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CAPITALE
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE, UNA BUONA SERATA
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