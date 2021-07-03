Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 8.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN AGGIORNAMENTO SULLA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
INCIDENTE RIMOSSO MA PERMANGONO 2 KM DI CODA A SEGUITO DI UN RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE NEL TRATTO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE
VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PER CHI È IN VIAGGIO VERSO ROMA SI CONSIGLIA DI USCIRE A ROMA EST SULLA A24 ROMA-TERAMO
SEMPRE PER UN INCIDENTE
CI SONO CODE SULLA APPIA ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIMANENDO SUL RACCORDO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE ANCHE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE SETTE TONNELLATE E MEZZO CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE ORE 22:00 DI OGGI
PER IL TRASPORTO METROPOLITANO
RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EUROPEI CHIUSURA E DEVIAZIONI BUS DEVIATI AI FORI IMPERIALI SERVIZIO METROPOLITANO PROLUNGATO SINO ALLE 2,30 DI NOTTE
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral