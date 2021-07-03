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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 08:30

di - 03 Luglio 2021 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 8.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    UN AGGIORNAMENTO SULLA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    INCIDENTE RIMOSSO MA PERMANGONO 2 KM DI CODA A SEGUITO DI UN RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE NEL TRATTO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE
    VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    PER CHI È IN VIAGGIO VERSO ROMA SI CONSIGLIA DI USCIRE A ROMA EST SULLA A24 ROMA-TERAMO
    SEMPRE PER UN INCIDENTE
    CI SONO CODE SULLA APPIA ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    RIMANENDO SUL RACCORDO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE ANCHE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE SETTE TONNELLATE E MEZZO CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE ORE 22:00 DI OGGI
    PER IL TRASPORTO METROPOLITANO
    RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EUROPEI CHIUSURA E DEVIAZIONI BUS DEVIATI AI FORI IMPERIALI SERVIZIO METROPOLITANO PROLUNGATO SINO ALLE 2,30 DI NOTTE
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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