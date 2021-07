Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 8.20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

UN AGGIORNAMENTO SULLA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

INCIDENTE RIMOSSO MA PERMANGONO 2 KM DI CODA A SEGUITO DI UN RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE NEL TRATTO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE

VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PER CHI È IN VIAGGIO VERSO ROMA SI CONSIGLIA DI USCIRE A ROMA EST SULLA A24 ROMA-TERAMO

SEMPRE PER UN INCIDENTE

CI SONO CODE SULLA APPIA ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO

RIMANENDO SUL RACCORDO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE ANCHE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE SETTE TONNELLATE E MEZZO CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE ORE 22:00 DI OGGI

PER IL TRASPORTO METROPOLITANO

RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EUROPEI CHIUSURA E DEVIAZIONI BUS DEVIATI AI FORI IMPERIALI SERVIZIO METROPOLITANO PROLUNGATO SINO ALLE 2,30 DI NOTTE

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral