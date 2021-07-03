Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 17.20 ERICA TERENZI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE CASTEL ROMANO.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SUL LITORALE; FILE DA CAPOCOTTA A TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO C A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO PRESSO LA STAZIONE DI TORRE MAURA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SINO AL 30 LUGLIO PER LAVORI PROGRAMMATI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA I TRENI REGIONALI
DELLE LINEE FL4 ROMA-VELLETRI ED FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI ORARIO E FERMATE
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral