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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 17:30

di - 03 Luglio 2021 - 17:30

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    VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 17.20 ERICA TERENZI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE CASTEL ROMANO.
    DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SUL LITORALE; FILE DA CAPOCOTTA A TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI.
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO C A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO PRESSO LA STAZIONE DI TORRE MAURA.
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SINO AL 30 LUGLIO PER LAVORI PROGRAMMATI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA I TRENI REGIONALI
    DELLE LINEE FL4 ROMA-VELLETRI ED FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI ORARIO E FERMATE
    DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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