Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 17.20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE CASTEL ROMANO.

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SUL LITORALE; FILE DA CAPOCOTTA A TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO C A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO PRESSO LA STAZIONE DI TORRE MAURA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SINO AL 30 LUGLIO PER LAVORI PROGRAMMATI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA I TRENI REGIONALI

DELLE LINEE FL4 ROMA-VELLETRI ED FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI ORARIO E FERMATE

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral