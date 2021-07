Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 19.20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO IL RACCORDO ANULARE.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO SPINACETO.

E SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO APRILIA.

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SUL LITORALE; FILE DA CAPOCOTTA A TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI.

PI’ A SUD FILE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI GAETA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FORMIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

A NORD CODE A MACCARESE INVIALE DI CASTEL SAN GIORGIO E VIALE MARIA.

FILE ANCHE A PALIDORO SULL’AURELIA IN DIREZIONE ROMA.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral