Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

OGGI SABATO 3 AGOSTO E’ CONSIDERATO, SECONDO LE PREVISIONI DELLA VIABIALITA’ RELATIVE ALL’ESODO ESTIVO UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO

AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE

L’UNICA COMPLICAZIONE E’ DATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE SUD

CODE TRA CEPRANO E PONTECORVO

LE ALTRE NOTIZIE

ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER IL RINNOVO DEI BINARI

SU VIA PRENESTINA (TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO)

VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA PRINCIPE EUGENIO

LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS

MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE

INFINE, RICORDIAMO CHE A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DAL 4 AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI-ANAGNINA

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

IL SERVIZIO SARA’ REGOLARE TRA TERMINI E BATTISTINI

ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRASLSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral