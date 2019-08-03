Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
OGGI SABATO 3 AGOSTO E’ CONSIDERATO, SECONDO LE PREVISIONI DELLA VIABIALITA’ RELATIVE ALL’ESODO ESTIVO UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO
AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE
L’UNICA COMPLICAZIONE E’ DATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE SUD
CODE TRA CEPRANO E PONTECORVO
LE ALTRE NOTIZIE
ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER IL RINNOVO DEI BINARI
SU VIA PRENESTINA (TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO)
VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA PRINCIPE EUGENIO
LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS
MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE
INFINE, RICORDIAMO CHE A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DAL 4 AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI-ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
IL SERVIZIO SARA’ REGOLARE TRA TERMINI E BATTISTINI
ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRASLSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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