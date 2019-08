Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI, IN DIREZIONE SUD

RIMOSSO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE AL MOMENTO LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI CASSINO, IN DIREZIONE NAPOLI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA

CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA

SI TRATTA DI INTERVENTI A CUARA DI ANAS

SULLA VIA FLAMINA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI VIA VIGNANELLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO

DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DI TRENITALIA

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DA OGGI A DOMENICA 1° SETTEMBRE LA CIRCOLAZIONE, INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ALBANO, E’ GARANTITA ANCHE QUI DAI BUS DI TRENITALIA

ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRASLSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

