Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI, IN DIREZIONE SUD
RIMOSSO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE AL MOMENTO LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI CASSINO, IN DIREZIONE NAPOLI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA
CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA
SI TRATTA DI INTERVENTI A CUARA DI ANAS
SULLA VIA FLAMINA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI VIA VIGNANELLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO
DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DI TRENITALIA
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DA OGGI A DOMENICA 1° SETTEMBRE LA CIRCOLAZIONE, INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E ALBANO, E’ GARANTITA ANCHE QUI DAI BUS DI TRENITALIA
ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRASLSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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