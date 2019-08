Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 98.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON PONTINA

PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA

SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRACAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRMBE LE DIREZIONI

PROSEGUIAMO LUNGO IL LITORALE LAZIALE, ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SPOSTIAMOCI A SUD

CODE SULLA VIA FLACCA NEI PRESSI DI FORMIA

ALTRE CODE SULLA VIA APPIA E LA PARALLELE VARIANTE, TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

