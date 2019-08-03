Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 98.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON PONTINA
PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA
SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRACAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRMBE LE DIREZIONI
PROSEGUIAMO LUNGO IL LITORALE LAZIALE, ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI A SUD
CODE SULLA VIA FLACCA NEI PRESSI DI FORMIA
ALTRE CODE SULLA VIA APPIA E LA PARALLELE VARIANTE, TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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