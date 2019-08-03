Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO IL LITORALE LAZIALE
PARTIAMO DALL’AURELIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA, ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO
TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PIU’ A SUD
CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI PORTO SALVO
SULLA VIA APPIA E LA PARALLELA VARIANTE, SONO SEGNALATE CODE TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA
IN A1 POI SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, VERSO NAPOLI
MENTRE SULLA VIA ANAGNINA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE NEI PRESSI DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, SIAMO A MONTEFIASCONE CODE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA OMBRONE NELEL DUE DIREZIONI
RIENTRIAMO A ROMA
E PARLIAMO DI TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER IL RINNOVO DEI BINARI
SU VIA PRENESTINA (TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO)
VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA PRINCIPE EUGENIO
LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS
MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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