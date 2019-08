Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO IL LITORALE LAZIALE

PARTIAMO DALL’AURELIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA, ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO

TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PIU’ A SUD

CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI PORTO SALVO

SULLA VIA APPIA E LA PARALLELA VARIANTE, SONO SEGNALATE CODE TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA

IN A1 POI SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, VERSO NAPOLI

MENTRE SULLA VIA ANAGNINA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE NEI PRESSI DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, SIAMO A MONTEFIASCONE CODE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA OMBRONE NELEL DUE DIREZIONI

RIENTRIAMO A ROMA

E PARLIAMO DI TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA

ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER IL RINNOVO DEI BINARI

SU VIA PRENESTINA (TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO)

VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA PRINCIPE EUGENIO

LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS

MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

