Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 11:30

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, CODE IN DIMINUZIONE TRA L’INNESTO DELLA A1 ROMA-NAPOLI E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA, A MONTEFIASCONE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IL TRAFFICO E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA OMBRONE

MENTRE SULLA VIA ANAGNINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO ANCORA CODE NEI PRESSI DI VIA GASPERINA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO, TRA TIVOLI E IL CASELLO DI ROMA EST, VERSO LA CAPITALE

CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA, QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI

TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PIU’ A SUD

CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI PORTO SALVO

SULLA VIA APPIA E LA PARALLELA VARIANTE, SONO SEGNALATE CODE TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral