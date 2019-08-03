Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO,
ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE,
CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA DELLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE DAL BIVIOPER LA A24 ROMA-TERAMO
TUTTO IN DIREZIONE SUD
SULLA VIA ANAGNINA RISOLTO L’INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA
PER TRAFFICO INTENSO CI SON RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI
TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PIU’ A SUD
CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI PORTO SALVO
INFINE, SULLA VIA APPIA E LA PARALLELA VARIANTE, ALTRI RALLENTAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA
SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO-PESCARA
PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE
LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA
I TRENI SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI
MENTRE, NELLA TRATTA INTERESSATA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZONOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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