Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 12:30

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO,

ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE,

CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA DELLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE DAL BIVIOPER LA A24 ROMA-TERAMO

TUTTO IN DIREZIONE SUD

SULLA VIA ANAGNINA RISOLTO L’INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE ALL’ALTEZZA DI VIA GASPERINA

PER TRAFFICO INTENSO CI SON RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA

CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI

TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PIU’ A SUD

CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI PORTO SALVO

INFINE, SULLA VIA APPIA E LA PARALLELA VARIANTE, ALTRI RALLENTAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA

SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO-PESCARA

PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA

I TRENI SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI

MENTRE, NELLA TRATTA INTERESSATA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZONOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZONOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO

