Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 13:30

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO INTENSO

CODE TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA,

TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E SINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI-ANAGNINA

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI

E ANCORA DA DOMENICA 4 AGOSTO LA LINEA 30 EXPRES SARA’ ATTIVA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

MENTRE, LA 130 SARA’ DISATTIVATA E I COLLEGAMENTI TRA SPINACETO ED EUR FERMI GARANTITI CON I BUS DELLE LINEE 705, 706 E 708

