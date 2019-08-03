Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO INTENSO
CODE TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA,
TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E SINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI-ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI
E ANCORA DA DOMENICA 4 AGOSTO LA LINEA 30 EXPRES SARA’ ATTIVA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI
MENTRE, LA 130 SARA’ DISATTIVATA E I COLLEGAMENTI TRA SPINACETO ED EUR FERMI GARANTITI CON I BUS DELLE LINEE 705, 706 E 708
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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