Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 ROMA NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE ROMA. 2 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA. CODE PER CURIOSI VERSO NAPOLI.

A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSA LA VIA TIBERINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA TORRETTA FLMINIA E VIA DI GROTTA OSCURA

SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA,

TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO E FL4 ROMA-ALBANO

DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE,

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO. E TRA CIAMPINO ALBANO LAZIALE

ATTIVO SERVIZIO DI BUS IN SOSTITUZIONE NELLA TRATTA

A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E SINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI-ANAGNINA

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI

