Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 ROMA NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE ROMA. 2 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA. CODE PER CURIOSI VERSO NAPOLI.
A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSA LA VIA TIBERINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA TORRETTA FLMINIA E VIA DI GROTTA OSCURA
SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA,
TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO E FL4 ROMA-ALBANO
DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE,
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO. E TRA CIAMPINO ALBANO LAZIALE
ATTIVO SERVIZIO DI BUS IN SOSTITUZIONE NELLA TRATTA
A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E SINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI-ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral