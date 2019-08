Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 ROMA NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE ROMA. 3 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA.

RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA, AL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. RIAPERTO IL TRANSITO CON SENSO UNICO ALTERNATO. AL MOMENTO RESIDUE CODE IN SMALTIMENTO

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA

SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA,

TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI ANCHE SULLA SP39 VALLE DI VICO DA POGGIO CAVALIERE A SAN MARTINO AL CIMINO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO E FL4 ROMA-ALBANO

DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE,

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO. E TRA CIAMPINO ALBANO LAZIALE

ATTIVO SERVIZIO DI BUS IN SOSTITUZIONE NELLA TRATTA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral