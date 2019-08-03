Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 ROMA NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE ROMA. 3 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA.
RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA, AL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. RIAPERTO IL TRANSITO CON SENSO UNICO ALTERNATO. AL MOMENTO RESIDUE CODE IN SMALTIMENTO
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA
SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA,
TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI ANCHE SULLA SP39 VALLE DI VICO DA POGGIO CAVALIERE A SAN MARTINO AL CIMINO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO E FL4 ROMA-ALBANO
DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE,
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO. E TRA CIAMPINO ALBANO LAZIALE
ATTIVO SERVIZIO DI BUS IN SOSTITUZIONE NELLA TRATTA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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