Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1 ROMA NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE ROMA. TRAFFICO SCORREVOLE.
SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE DI FIUGGI ATTIVO MOMENTANEO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA PER INTERVENTO DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA
IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA SP39 VALLE DI VICO DA POGGIO CAVALIERE A SAN MARTINO AL CIMINO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO E FL4 ROMA-ALBANO
DA OGGI E SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE,
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E COLLEFERRO. E TRA CIAMPINO ALBANO LAZIALE
ATTIVO SERVIZIO DI BUS IN SOSTITUZIONE NELLA TRATTA
SULLA LINEA ROMA-PESCARA
PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE
LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA
I TRENI SONO LIMITANO IL PERCORSO NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI
NELLA TRATTA INTERESSATA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER DOMENICA 18 AGOSTO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral