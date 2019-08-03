Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI
RESTANDO NELLA PROVINCIA DI ROMA SULLA REGIONALE DI FIUGGI CONCLUSO, AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA, L’ INTERVENTO DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, A SEGUITO DI UNA PERDITA DI CARBURANTE DA PARTE DI UN BUS. CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA IN AMBO I SENSI DI MARCIA
IN PROVINCIA DI LATINA S’INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA DI TERRACINA TRA SAN FELICE CIRCEO E PORTO BADINO. E SULL’APPIA TRA PORTO BADINO E TERRACINA
PIÙ A SUD TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DI FORMIA SULLA FLACCA E PROSEGUENDO SULL’APPIA FINO A MARINA DI MINTURNO
IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA SP39 VALLE DI VICO DA POGGIO CAVALIERE A SAN MARTINO AL CIMINO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA
IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
SERVIZIO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral