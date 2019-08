Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI

RESTANDO NELLA PROVINCIA DI ROMA SULLA REGIONALE DI FIUGGI CONCLUSO, AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA, L’ INTERVENTO DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, A SEGUITO DI UNA PERDITA DI CARBURANTE DA PARTE DI UN BUS. CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA IN AMBO I SENSI DI MARCIA

IN PROVINCIA DI LATINA S’INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA DI TERRACINA TRA SAN FELICE CIRCEO E PORTO BADINO. E SULL’APPIA TRA PORTO BADINO E TERRACINA

PIÙ A SUD TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DI FORMIA SULLA FLACCA E PROSEGUENDO SULL’APPIA FINO A MARINA DI MINTURNO

IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA SP39 VALLE DI VICO DA POGGIO CAVALIERE A SAN MARTINO AL CIMINO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA

IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO REGOLARE INVECE, TRA TERMINI E BATTISTINI

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO

