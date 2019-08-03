Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, UN INCIDENTE CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA VERSO LATINA, CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA DELLA CASTAGNETTA, IN DIREZIONE DI ROMA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA L’INFERNETTO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,
SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI
SULL’ALTRO LITORALE, CODE SULL’AURELIA NELLE DUE DIREZIONI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA SEVERA,
VERSO ROMA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA MARINA DI SAN NICOLA E TORRIMPIETRA
RESTIMO IN ZONA TRAFFICO CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA DI MACCARESE E FREGENE PER IL TRAFFICO DI RIENTRO A ROMA DAL MARE
IN PROVINCIA DI LATINA,
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DI TERRACINA TRA SAN FELICE CIRCEO E PORTO BADINO. PROSEGUENDO POI ANCHE SULL’APPIA TRA LA STESSA PORTO BADINO E TERRACINA
PIÙ A SUD CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DI FORMIA SULLA FLACCA E PROSEGUENDO SULL’APPIA FINO A MARINA DI MINTURNO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-LIDO FINO ALLE 19.45. I DETTAGLI DELLE PARTENZE SUL PROFILO TWITTER ASTRALMOBILITA E SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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