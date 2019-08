Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 3 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO, UN INCIDENTE CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA

INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA VERSO LATINA, CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA DELLA CASTAGNETTA, IN DIREZIONE DI ROMA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA L’INFERNETTO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,

SUL LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI

SULL’ALTRO LITORALE, CODE SULL’AURELIA NELLE DUE DIREZIONI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA SEVERA,

VERSO ROMA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA MARINA DI SAN NICOLA E TORRIMPIETRA

RESTIMO IN ZONA TRAFFICO CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA DI MACCARESE E FREGENE PER IL TRAFFICO DI RIENTRO A ROMA DAL MARE

IN PROVINCIA DI LATINA,

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DI TERRACINA TRA SAN FELICE CIRCEO E PORTO BADINO. PROSEGUENDO POI ANCHE SULL’APPIA TRA LA STESSA PORTO BADINO E TERRACINA

PIÙ A SUD CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DI FORMIA SULLA FLACCA E PROSEGUENDO SULL’APPIA FINO A MARINA DI MINTURNO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA RIMODULATE LE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-LIDO FINO ALLE 19.45. I DETTAGLI DELLE PARTENZE SUL PROFILO TWITTER ASTRALMOBILITA E SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral