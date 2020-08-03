Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA CASILINA E L’A24 ROMA-TERAMO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE IN DIREZIONE ROMA
SULL’A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI, CHIUSO TRATTO TRA PONTE DI NONA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER LAVORI PROGRAMMATI SULLA LINEA TRA FIRENZE E AREZZO. RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI INSTRADATI SULLA LINEA LENTA
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral