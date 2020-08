Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO

CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA CASILINA E L’A24 ROMA-TERAMO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE IN DIREZIONE ROMA

SULL’A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI, CHIUSO TRATTO TRA PONTE DI NONA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA CENTRO

CHIUSI I TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DA TOR CERVARA A TOGLIATTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER LAVORI PROGRAMMATI SULLA LINEA TRA FIRENZE E AREZZO. RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI INSTRADATI SULLA LINEA LENTA

