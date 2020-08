Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 20.15 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA

SULLA A24 ROMA-TERAMO È AL MOMENTO CHIUSO IL TRATTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DELLA SERENISSIMA IN USCITA DALLA CAPITALE. IN ENTRATA INVECE CHIUSO IL TRATTO DA LUNGHEZZA A SETTECAMINI

NUOVAMENTE SULLA A24 CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE

SULLA NETTUNENSE DISAGI TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA PONTINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

