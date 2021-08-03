Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2021 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA.
SULLA VIA DEI LAGHI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.
È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral