Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 08:45

di - 03 Agosto 2022 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA CASSIA VEIENTANA
    SI ALLUNGANO LE CODE
    A CAUSA DI CANTIERI
    TRA VIA PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA
    VERSO IL RACCORDO ANULARE
    SEMPRE VERSO IL RACCORDO
    CODE PER TRAFFICO INTENSO
    SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA
    E SULLA CRISTOFORO COLOMBO
    TRA ACILIA E GIARDINO DI ROMA
    AUTO IN FILA SEMPRE PER CANTIERI
    SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE
    E SULLA VIA APPIA INCROCIO CON VIA DI CIAMPINO
    QUI ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    NELLE DUE DIREZIONI
    CON QUESTO E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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