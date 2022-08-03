Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA CASSIA VEIENTANA
SI ALLUNGANO LE CODE
A CAUSA DI CANTIERI
TRA VIA PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA
VERSO IL RACCORDO ANULARE
SEMPRE VERSO IL RACCORDO
CODE PER TRAFFICO INTENSO
SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA
E SULLA CRISTOFORO COLOMBO
TRA ACILIA E GIARDINO DI ROMA
AUTO IN FILA SEMPRE PER CANTIERI
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE
E SULLA VIA APPIA INCROCIO CON VIA DI CIAMPINO
QUI ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
NELLE DUE DIREZIONI
CON QUESTO E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral