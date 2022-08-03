Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI ALLA VIABILITA’ PER CANTIERI ATTIVI CHE INTERESSANTO
ALCUNE STRADE
NEL DETTAGLIO
CODE SULLA VIA AURELIA
ALTEZZA SVINCOLO USCITA TORRIMPIETRA
DELL A12 ROMA CIVITAVECCHIA
VERSO LA CAPITALE
SEMPRE VERSO AL CAPITALE CANTIERI ATTIVI A CURA DI ANAS
SULLA CASSIA VEIENTANA
TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO
E SULLA VIA APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO
QUI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO SUL RACCORDO
CODE QUI PER TRAFFICO
IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA CON LA ROMA FIUMICINO
MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER LAVORI
TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
LAVORI DI POTATURA SULLA SEDE TRANVIARIA CHE INTERESSANTO LE LINEE TRAM 5 14 E 19
ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE
RICORDIAMO CHE I LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 5 AGOSTO
CON QUESTO E’ TUTTO DA MARO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral