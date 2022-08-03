Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 10:30

di - 03 Agosto 2022 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DISAGI ALLA VIABILITA’ PER CANTIERI ATTIVI CHE INTERESSANTO
    ALCUNE STRADE
    NEL DETTAGLIO
    CODE SULLA VIA AURELIA
    ALTEZZA SVINCOLO USCITA TORRIMPIETRA
    DELL A12 ROMA CIVITAVECCHIA
    VERSO LA CAPITALE
    SEMPRE VERSO AL CAPITALE CANTIERI ATTIVI A CURA DI ANAS
    SULLA CASSIA VEIENTANA
    TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO
    E SULLA VIA APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO
    QUI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    NELLE DUE DIREZIONI
    PASSIAMO SUL RACCORDO
    CODE QUI PER TRAFFICO
    IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA CON LA ROMA FIUMICINO
    MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER LAVORI
    TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
    PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
    LAVORI DI POTATURA SULLA SEDE TRANVIARIA CHE INTERESSANTO LE LINEE TRAM 5 14 E 19
    ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE
    RICORDIAMO CHE I LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 5 AGOSTO
    CON QUESTO E’ TUTTO DA MARO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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