Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA LINE A ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI

CON 120 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO

PASSIAMO ALLA VIABILITA’ :

AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE LAZIO COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PER CANTIERI ATTIVI

CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA TRA L AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO

ATTIVO AL MOMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.

CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral