Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DIVINO AMORE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE

MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI MARINO IN DIREZIONE APPIA

PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

INFINE IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA

