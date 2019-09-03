Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA APPIA E ROMAN INA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
RIMANENDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO,
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA DEL MARE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA IN DIREZIONE POMEZIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE APPIA
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