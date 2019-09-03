Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA TERAMO E TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE E VIA DEI RADAR IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA IN VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MORLUPO E LA VIA CAMPAGNANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
INFINE SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA
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