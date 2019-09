Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA CASILINA SI STA IN CODA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IN VIA FLAMINIA A MORLUPO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE GROTTE E VIA SAN MICHELE NEI DUE SENSI DI MARCIA

