Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASILINA SI STA IN CODA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA FLAMINIA A MORLUPO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE GROTTE E VIA SAN MICHELE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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