Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 11:30

PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VITERBO, CURA DI VETRALLA E CAPRANICA DI VITERBO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTE NUOVA NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA A SANTA LUCIA TRA VIA MOLISE E VIA ALBACHIARA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA VIA APPIA DOMIZIANA A FORMIA RALLENTAMENTI TRA LA REGIONALE VIA FLACCA E LA VARIANTE DEL GARIGLIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

