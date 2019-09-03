Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA LA VIA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A TIVOLI TERME, TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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