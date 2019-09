Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ORTE ED ATTIGLIANO, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE IN USCITA DA ROMA

SEMPRE IN USCITA DA ROMA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

CODE NELLE DUE DIREZIONI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE ED ALBANO LAZIALE

CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE DI APRILIA

RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

DA TOMMASO RENZI

