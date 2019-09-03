Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI ROMA E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL NODO CON L’A24 ROMA-TERAMO
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE PER TRAFFIO INTENSO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI TIVOLI
CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE DI APRILIA
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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