Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI ROMA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI TIVOLI
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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