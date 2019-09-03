Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAIZONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E TUFETTO IN DIREZIONE DI APRILIA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TUFETTO.
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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